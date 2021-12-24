Противотуберкулезный диспансер отремонтировали в Люберцах

Обновление филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера полностью завершили в Люберцах. Там улучшили отделку, сантехнику, освещение и оборудование.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ремонт позволил разделить в помещении потоки детей и взрослых.

Создание комфортных условий для врачей и пациентов — наша приоритетная задача Светлана Стригункова.

Она добавила, что в Московской области активно продолжается масштабный ремонт медицинских центров.

Люберецкий филиал Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера расположен по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 116.

Ранее стало известно, что 180 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым.