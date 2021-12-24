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    24 декабря 2021, 14:35

    Противотуберкулезный диспансер отремонтировали в Люберцах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Обновление филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера полностью завершили в Люберцах. Там улучшили отделку, сантехнику, освещение и оборудование.

    Противотуберкулезный диспансер отремонтировали в Люберцах | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ремонт позволил разделить в помещении потоки детей и взрослых.

    Создание комфортных условий для врачей и пациентов — наша приоритетная задача

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что в Московской области активно продолжается масштабный ремонт медицинских центров.

    Противотуберкулезный диспансер отремонтировали в Люберцах | Изображение 2

    Люберецкий филиал Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера расположен по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 116.

    Ранее стало известно, что 180 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, введенной губернатором Андреем Воробьевым.