Производство сыра и молочных продуктов запустят под Дмитровом. Создадут 200 рабочих мест

На заводе запустят четыре линии по производству мягких сыров: моцарелла, сулугуни, фета, сливочного и рассольной брынзы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Объем переработки молока в сутки составит около 300 тонн. В производстве планируется применение инновационных технологий Андрей Разин.

Министр подчеркнул, что на новом заводе будут использовать и роботизированное оборудование. Вся техника начнет поступать на предприятие в июле. На октябрь запланировали установку и первый запуск.

Проект реализует Озерецкий молочный комбинат. Инвестируют в общей сложности 1,9 миллиарда рублей.

Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. В основном ее поставляют США, а также странам СНГ. Область экспортировала за первый квартал года на 18% больше, чем прежде.