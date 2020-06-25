    25 июня 2020, 13:49

    Производство сыра и молочных продуктов запустят под Дмитровом. Создадут 200 рабочих мест

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Строительство первой очереди завода по производству сыра и молочной продукции завершат к декабрю этого года в Дмитровском округе Подмосковья. План на 80% выполнен. На работу здесь примут более 200 человек. А появится комплекс в Озерецком.
    Производство сыра и молочных продуктов запустят под Дмитровом. Создадут 200 рабочих мест | Изображение 1

    На заводе запустят четыре линии по производству мягких сыров: моцарелла, сулугуни, фета, сливочного и рассольной брынзы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

    Объем переработки молока в сутки составит около 300 тонн. В производстве планируется применение инновационных технологий

    Андрей Разин.

    Министр подчеркнул, что на новом заводе будут использовать и роботизированное оборудование. Вся техника начнет поступать на предприятие в июле. На октябрь запланировали установку и первый запуск.

    Производство сыра и молочных продуктов запустят под Дмитровом. Создадут 200 рабочих мест | Изображение 2

    Проект реализует Озерецкий молочный комбинат. Инвестируют в общей сложности 1,9 миллиарда рублей.

    Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. В основном ее поставляют США, а также странам СНГ. Область экспортировала за первый квартал года на 18% больше, чем прежде.