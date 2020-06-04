В Подмосковье увеличилось количество коров с надоем десять тысяч килограммов. За последний год их стало на 26,6% больше. Сегодня регион входит в десятку лидеров по объемам производства молока.

На племенных предприятиях число таких коров достигло 5821, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

На племенных заводах, где содержат 47% всех высокопродуктивных коров, увеличение коров с удоем более 10 тысяч килограммов составило 361 голову за год Андрей Разин.

Он добавил, что в племенных репродукторах, где сосредоточено 53% коров, таких животных стало на 1187 больше.

Но абсолютный лидер по надою молока — корова голштинской породы Валетка. Ее содержат на предприятии «Емельяновка» в Озерах. От нее получили 15966 килограммов молока.

Лидером же среди коров айрширской породы признали Лилу из хозяйства «Боково» в Озерах — 12170 килограммов молока.

А среди коров холмогорской породы других опередила Валка из хозяйства «Спартак» в Шатуре. Это 12401 килограммов молока.

Из черно-пестрой же породы на первом месте — корова Пена. Ее выращивают в агрохолдинге «Авангард» под Волоколамском. Ее надой — 14642 килограммов молока.

Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют США и странам СНГ.