Производство сантехники в Балашихе создаст свыше 200 рабочих мест | 360°

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Производство сантехники в Балашихе создаст свыше 200 рабочих мест

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Производственно-складской комплекс по изготовлению сантехнических инсталляций построят в Балашихе. Он создаст свыше 200 рабочих мест, рассказала зампред правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания получила участок по программе «Земля за рубль». Комплекс планируют запустить в 2025 году, в него инвестируют свыше миллиарда рублей, сообщила зампред.

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«Ожидается, что новый комплекс будет запущен уже в 2025 году, а обеспечивать его работу будут более 200 сотрудников. Инвестор разместит производство на участке площадью более трех гектаров и вложит в создание и запуск объекта порядка 1,3 миллиарда рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что предприятия Подмосковья уже получили 29 участков по региональной программе. На них реализуют 25 проектов по импортозамещению.

«В целом же в Московской области сформирован банк более чем из 270 земельных участков в разных муниципалитетах. Помимо этого, инвесторы могут выбрать участок и самостоятельно», — рассказала министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Они заработали в регионе с 1 сентября.

Рабочие места

Балашиха

Поддержка предпринимателей в Московской области

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