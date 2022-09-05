Новую адресную меру поддержки среднего бизнеса введут в Подмосковье 7 сентября
Предпринимателям Подмосковья субсидируют кредиты на пополнение оборотных средств
В Подмосковье запустят три новые программы поддержки бизнеса. Предпринимателям возместят затраты на инженерную инфраструктуру, субсидируют покупку оборудования и проценты по кредитам на пополнение оборотных средств.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач.
Реклама
«Я прошу подготовить мне цифры по выручке и по количеству предприятий, которые зарегистрировались у нас на территориях», — дал поручение глава Подмосковья.
Реклама
Предпринимателям, которые построили предприятие или расширили производственные мощности, возместят затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.
Размер субсидии — от 80 до 200 миллионов рублей. Сумма зависит от числа новых рабочих мест и объема инвестиций. Конкурс стартовал 1 сентября, документы принимают в электронном виде.
«Эта субсидия предоставляется не первый год, и уже достаточно много получателей с ее помощью смогли расширить или увеличить свои производства», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Новым стало то, что в программу включили не только строительство с нуля, но и модернизацию, а также дополнительные баллы для проектов импортозамещения.
Вторая мера поддержки — субсидия промышленным предприятиям на приобретение нового оборудования. Эту программу правительство Подмосковья запустило совместно с Минпромторгом России.
Каждый участник получит до 10 миллионов рублей и компенсирует до 20% затрат. Документы принимают в электронном виде с начала сентября.
Также в Подмосковье запустили адресную программу для среднего бизнеса. Предприятия поборются за гранты на компенсацию ставки по кредитам на пополнение оборотных средств.
Им возместят до 90% переплат либо не более ключевой ставки Центробанка России. Прием заявок стартует 7 сентября.
«Если вы производственное предприятие и в период с 20 апреля этого года брали кредиты на пополнение оборотных средств, то вы можете, подав электронную заявку, получить субсидию», — заключила Зиновьева.
По ее словам, уже сделали адресную рассылку компаниям, которые могут претендовать на новую меру поддержки.