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05 сентября 2022, 14:55

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:21)

Новую адресную меру поддержки среднего бизнеса введут в Подмосковье 7 сентября

Предпринимателям Подмосковья субсидируют кредиты на пополнение оборотных средств

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В Подмосковье запустят три новые программы поддержки бизнеса. Предпринимателям возместят затраты на инженерную инфраструктуру, субсидируют покупку оборудования и проценты по кредитам на пополнение оборотных средств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач.

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«Я прошу подготовить мне цифры по выручке и по количеству предприятий, которые зарегистрировались у нас на территориях», — дал поручение глава Подмосковья.

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Предпринимателям, которые построили предприятие или расширили производственные мощности, возместят затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Размер субсидии — от 80 до 200 миллионов рублей. Сумма зависит от числа новых рабочих мест и объема инвестиций. Конкурс стартовал 1 сентября, документы принимают в электронном виде.

«Эта субсидия предоставляется не первый год, и уже достаточно много получателей с ее помощью смогли расширить или увеличить свои производства», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Новым стало то, что в программу включили не только строительство с нуля, но и модернизацию, а также дополнительные баллы для проектов импортозамещения.

Вторая мера поддержки — субсидия промышленным предприятиям на приобретение нового оборудования. Эту программу правительство Подмосковья запустило совместно с Минпромторгом России.

Каждый участник получит до 10 миллионов рублей и компенсирует до 20% затрат. Документы принимают в электронном виде с начала сентября.

Также в Подмосковье запустили адресную программу для среднего бизнеса. Предприятия поборются за гранты на компенсацию ставки по кредитам на пополнение оборотных средств.

Им возместят до 90% переплат либо не более ключевой ставки Центробанка России. Прием заявок стартует 7 сентября.

«Если вы производственное предприятие и в период с 20 апреля этого года брали кредиты на пополнение оборотных средств, то вы можете, подав электронную заявку, получить субсидию», — заключила Зиновьева.

По ее словам, уже сделали адресную рассылку компаниям, которые могут претендовать на новую меру поддержки.

Андрей Воробьев

Бизнес

Поддержка предпринимателей в Московской области

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