Производство спаржи и высокопитательного сена запустят в Егорьевске

Хозяйство по выращиванию и переработке спаржи появится на территории городского округа Егорьевск. Когда проект заработает на полную мощность, то сможет выпускать по 690 тонн аспарагуса в год.

Проект реализует ООО «Агроист». В хозяйстве будут выращивать не только спаржу, но и корма для крупного рогатого скота и лошадей. Из трав будут готовить особое высокопитательное сено.

«При старте реализации проекта в этом году, первый урожай спаржи — около 360 тонн — можно будет собрать уже в 2024 году. Когда проект заработает на полную мощность, то сможет выпускать 690 тонн спаржи и 7000 тонн кормовых культур в год. Это обеспечит не только потребности внутри страны, но и поможет наладить экспорт», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Общий объем инвестиций в проект составил 243 миллиона 130 тысяч рублей. Ввод хозяйства в эксплуатацию планируется на июль 2023 года. Здесь будет предусмотрено 10 постоянных и 80 сезонных рабочих мест.

ООО «Агроист» планирует развивать сотрудничество с профильными учебными заведениями и молочными фермами, которые заинтересованы выпускать элитные сорта сыра по швейцарским технологиям. Дело в том, что для производства молока для таких сыров, животных необходимо кормить сеном очень высокого качества. Именно такое и будут производить под Егорьевском.

На сегодняшний день Подмосковье является одним из главных производителей продуктов в стране. За полгода регион экспортировал за границу еды на 800 миллионов долларов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в данный момент Московская область борется за первое место по объему производства тепличных овощей в России.