Производство ортопедической обуви запустили на юго-востоке Подмосковья

В Московской области на новой площадке открылось предприятие по производству ортопедической обуви. Компании «ПК „МЕГА ОРТОПЕДИК“» предоставили в аренду здание площадью более 2,5 тысячи квадратных метров в Раменском, находящееся в муниципальной собственности. Также областной фонд микрофинансирования предоставил предприятию заем в размере пяти миллионов рублей сроком на два года. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Правительство Московской области старается создать благоприятные условия для того, чтобы наши предприниматели могли развивать свой бизнес. Одним из инструментов для этого служат различные меры поддержки. Среди них программы льготного финансирования. Так, компании ООО "ПК «МЕГА ОРТОПЕДИК»" в 2020 году Московский областной фонд микрофинансирования предоставил заем в размере пяти миллионов рублей на срок 24 месяца. Это позволило компании пополнить оборотные средства для приобретения сырья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Организация «МЕГА ОРТОПЕДИК» ведет деятельность в Подмосковье с 2013 года. Компания производит высококачественную ортопедическую и профилактическую детскую обувь торговой марки «М.Е.Г.А Orthopedic». Для создания обуви используют отечественное сырье и материалы. Ранее предприятие размещалось в старых производственных корпусах фабрики «Красное знамя» в городском округе Раменское. Продукцию компании поставляют во многие регионы России — от Калининграда до Сахалина.