Партнерство бизнеса и образования. Как в Сергиевом Посаде готовят специалистов для подмосковных предприятий

В Сергиево-Посадском колледже ребят не просто учат, а готовят к будущей работе. Благодаря партнерству с Загорским трубным заводом в образовательном учреждении открыли ресурсный центр, в котором студенты трудятся на том самом оборудовании, которое ждет их на производстве. С ребятами встретился губернатор Андрей Воробьев.

В рамках соглашения с Загорским трубным заводом при Сергиево-Посадском колледже открыли ресурсный центр трубной промышленности. В нем готовят специалистов по четырем направлениям: инженеры автоматизированных систем учета технологического процесса, сварщики, электромонтеры, дефектоскописты. Все эти специальности востребованы на загорском предприятии.

Главный плюс центра заключается в том, что ребята занимаются на том оборудовании, на котором им предстоит работать на заводе. Новый подход в образовании называют дуальным, он помогает выпускникам быстрее адаптироваться к трудовой деятельности.

«С помощью дуального обучения мы получаем студента на третьем-четвертом курсе, который готов сразу взять и прийти на наш завод и устроиться на работу. У него не будет адаптационного процесса, потому что он прошел его в рамках учебного процесса. Самое главное — он знает, как работать на том оборудовании, на котором работает завод. Поэтому дуальное образование — это сейчас единственное важное и ценное с точки зрения среднего профессионального образования, когда человек приходит на предприятие уже готовый», — пояснил Игорь Гусенков, заместитель генерального директора Загорского трубного завода по корпоративным коммуникациям.

Перед заводом стоит задача по омоложению коллектива, в этом как раз и помогает партнерство с колледжем. Гусенков отметил, что у бизнеса всегда есть потребность в новых кадрах, поэтому предприятиям выгодно заключать подобные соглашения с учебными заведениями.

Андрей Воробьев пообщался с ребятами, которые познают азы новой специальности. Как раз сейчас в Московской области проходит региональный конкурс профессионального мастерства TUBESKILLS'2021 по направлениям: сварщик, электромонтер, дефектоскопист. Губернатор отметил, что главное — это то, что у ребят есть комплексное понимание своей работы.

Директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева рассказала, что практику на заводе проходят абсолютно все учащиеся ресурсного центра. А для устройства на работу они должны пройти конкурсную процедуру.

Сейчас в ресурсном центре готовят 460 специалистов в области технологии металлов.

«Сварщики, наладчики, электрики, станочники, монтажники — это те специалисты, которые сегодня нужны нашему стратегическому партнеру», — уточнила Галина Носырева.

Она добавила, что Загорский завод обратился к колледжу с просьбой открыть еще одну новую специальность — обработка металлов давления. Сейчас учебное заведение проходит процедуры по лицензированию направления. Директор уточнила, что принимать ребят на новую специальность планируют начать уже в 2022 году.

«Ресурсный центр дал способность колледжу иметь высокотехнологичное оборудование, чтобы мы могли на высоком уровне готовить наших ребят к профессии. Все колледжи Московской области имеют стратегических партнеров. Мы все шагаем в ногу со временем и понимаем четко, что практика и производственная составляющая должны строиться только по принципу партнерства — бизнес и образование», — заявила Носырева.

Сергиево-Посадский колледж сотрудничает с разными предприятиями уже 20 лет. Среди партнеров компании, производящие сухие строительные материалы и краски. Новые соглашения планируют подписать и в этом году.

«В августе планируем подписать соглашение с компанией „Тетра“ по подготовке операторов линии, наладчиков производства», — рассказала директор колледжа.

Выпускники учебного заведения, придя на завод, сразу могут получать зарплату от 40 тысяч рублей. А ребята, которые еще учатся, но уже трудятся на предприятии, зарабатывают 20 тысяч рублей и накапливают бесценный опыт.