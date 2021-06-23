Производство востребованного антибиотика против COVID-19 запустят в Подмосковье

На подмосковном фармацевтическом предприятии «Алиум» планируют начать производство антибиотика «Левофлоксацин», рекомендованного для профилактики и лечения коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.

Фармкомпания «Биннофарм Групп» зарегистрировала и выпустила на своей производственной площадке в Кургане первые 100 кг фармсубстанции «Левофлоксацин гемигидрат» — основного активного компонента для антибиотика «Левофлоксацин». Этот препарат включен Минздравом России в протоколы лечения COVID-19.

Субстанция собственного производства внесена в регистрационное удостоверение препарата — теперь курганская производственная площадка может производить его по полному циклу.

«Левофлоксацин — массовый и востребованный антибиотик, применяющийся для профилактики и лечения COVID-19. Чтобы обеспечить резко выросшую потребность пациентов и медицинских учреждений в этом препарате, мы увеличили в 2020 году его выпуск в 3,3 раза», — рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

К концу 2021 года производство «Левофлоксацина» будет также локализовано на заводе «Алиум» в поселке Оболенск Московской области.

«Подмосковные предприятия с самого начала пандемии активно включились в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Многие фармкомпании региона уже больше года работают в усиленном режиме, обеспечивая резко возросшие потребности медучреждений в противовирусных препаратах. Запуск полного цикла производства антибиотика для лечения COVID-19, безусловно, положительно отразится на обеспечении российских больниц необходимыми лекарственными средствами», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным AlphaRM, в 2019 году продажи Левофлоксацина в России составили 13,9 млн упаковок, а в 2020 году уже достигли 30 миллионов упаковок.