Производство оборудования для ПЦР-тестов нарастили в Подмосковье

Больше оборудования для выполнения ПЦР-тестов начали изготавливать в Подмосковье. Компания «ДНК-Технология» расширила производство в Протвине.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания увеличила выпуск дозирующих станций, помогающих автоматизировать лабораторные процессы.

ПЦР — один из наиболее распространенных методов выявления коронавируса, поэтому проект чрезвычайно востребован Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в расширение производства вложили более 70 миллионов рублей.

«На предприятии создано 35 новых рабочих мест», — сказала Зиновьева.

Сегодня «ДНК-Технология» — это единственный российский производитель полного цикла для ПЦР-тестов, и он входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по ситуации с ковидом регион вышел на плато.