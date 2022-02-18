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    18 февраля 2022, 10:50

    Производство оборудования для ПЦР-тестов нарастили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Больше оборудования для выполнения ПЦР-тестов начали изготавливать в Подмосковье. Компания «ДНК-Технология» расширила производство в Протвине.

    Производство оборудования для ПЦР-тестов нарастили в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания увеличила выпуск дозирующих станций, помогающих автоматизировать лабораторные процессы.

    ПЦР — один из наиболее распространенных методов выявления коронавируса, поэтому проект чрезвычайно востребован

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в расширение производства вложили более 70 миллионов рублей.

    «На предприятии создано 35 новых рабочих мест», — сказала Зиновьева.

    Сегодня «ДНК-Технология» — это единственный российский производитель полного цикла для ПЦР-тестов, и он входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по ситуации с ковидом регион вышел на плато.