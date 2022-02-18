Производство оборудования для ПЦР-тестов нарастили в Подмосковье
Больше оборудования для выполнения ПЦР-тестов начали изготавливать в Подмосковье. Компания «ДНК-Технология» расширила производство в Протвине.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания увеличила выпуск дозирующих станций, помогающих автоматизировать лабораторные процессы.
ПЦР — один из наиболее распространенных методов выявления коронавируса, поэтому проект чрезвычайно востребован
Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в расширение производства вложили более 70 миллионов рублей.
«На предприятии создано 35 новых рабочих мест», — сказала Зиновьева.
Сегодня «ДНК-Технология» — это единственный российский производитель полного цикла для ПЦР-тестов, и он входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по ситуации с ковидом регион вышел на плато.