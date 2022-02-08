Более 15,5 миллиона ПЦР-тестов сделали в Подмосковье с начала пандемии

Более 15,5 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье за время пандемии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что ПЦР-тест — самый точный метод выявления коронавируса. Сегодня в Подмосковье работает 14 государственных лабораторий.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе наши лаборатории переведены на усиленный режим работы Светлана Стригункова.

Диагностику проводят бесплатно по назначению врача и при наличии симптомов респираторного заболевания. Пациенты узнают о результатах в СМС.

Жителям напомнили о важности прививки. Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации — для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.