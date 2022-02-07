Губернатор Подмосковья сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Он похвалил медиков за слаженную работу в сложное время.

«Мы видим, что сейчас ситуация нормализовалась — мы уже, слава Богу, не растем. Но и не падаем. В общем, вышли на так знакомое уже всем слово плато. Похоже, что вышли», — сказал глава Подмосковья.

Он обратил внимание на то, что волна последнего штамма коронавируса «омикрон» оказалась очень большой, и из-за этого нагрузка на медиков тоже стала колоссальной.

Губернатор подчеркнул, что все врачи приложили усилия для того, чтобы помогать заболевшим или заметившим симптомы заболеваний. Он напомнил, что для борьбы с коронавирусом в том числе привлекли и студентов.

«Но в любом случае, когда количество обращений растет с 24 тысяч до 130 тысяч, очевидно, что есть очереди и есть особая работа, которая требует от медицинского сообщества, наших дорогих врачей особых усилий», — отметил старания медиков Андрей Воробьев.