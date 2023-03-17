Подмосковье 17 марта 2023, 11:19 Производство напитков выросло на 10% в Подмосковье в январе Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Производство напитков выросло в Подмосковье более чем на 10% в январе 2023 года. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что промышленность Подмосковья показала положительную динамику в январе.

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«Сразу по нескольким видам экономической деятельности рост по итогам января превысил 10%. В частности, производство напитков в Подмосковье за первый месяц 2023 года выросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала она.

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На рост производства напитков положительно повлияли инвестпроекты, реализуемые в регионе. Так, в прошлом году был запущен завод «Святой источник» в Дмитрове — в него вложили 5,5 миллиарда рублей. Там будут ежегодно выпускать до 500 миллионов бутылок воды.

Глава министерства заменила, что отрасль производства напитков имеет достаточно мощностей для импортозамещения и развития.

Всего в этой области работают около 30 крупных и средних предприятий Подмосковья. Еще свыше 250 работают в секторе малого и среднего предпринимательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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