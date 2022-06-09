Производство кондитерских изделий в Подмосковье выросло на 10% с начала года

Московская область заняла первое место в стране по производству шоколада и кондитерских изделий по итогам первого квартала 2022 года. Подмосковные предприятия стали выпускать на 10% больше продукции с начала года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства шоколада и кондитерских изделий на территории Московской области составил 122,82 тысячи тонн, что на 10,6% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — уточнил Владислав Мурашов.

После Подмосковья лидерами по производству кондитерской продукции стали Воронежская область, Владимирская область и Москва.

Подмосковные предприятия выпустили более 13% от общероссийского объема шоколада и кондитерских сахаристых изделий за первый квартал 2022 года. Крупнейшими производителями в регионе являются КФ «Победа», ООО «Марс», КФ «Волшебница», «Сладкий Орешек» и АО «Би-энд-Би» (B&B).

Ранее глава Подмосковья сообщил, что в регионе запущено уже 117 проектов по импортозамещению.