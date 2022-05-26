Андрей Воробьев: в Подмосковье уже 117 проектов по импортозамещению

В Подмосковье разработано 117 проектов по импортозамещению, они находятся на разной стадии реализации, но все актуальны и востребованы на рынке. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это совершенно конкретные проекты по импортозамещению. Их у нас в арсенале всего 117. Какие-то из них в высокой стадии реализации, то есть практически идет строительство заводов, предприятий, закупка станков, технологического оборудования. Какие-то пока в ранней стадии», — объяснил глава региона.

В качестве примера он привел сферу птицеводства, где реализуется два крупных проекта. Один федеральный — в Сергиевом Посаде. Речь идет о селекционно-генетическом центре «Смена». Это проект на пять миллиардов рублей. Второй проект — «Элинар Бройлер», в него вложат миллиард рублей. Оба находятся в высокой стадии готовности и должны быть закончены в 2023 году, отметил Воробьев.

«Поэтому мы буквально каждый проект сопровождаем. Почему? Чтобы не было заминок на стадии стройки, получения кредитов, признания системообразующим [предприятием]. Стараемся быть максимально в контакте, потому что понимаем прекрасно — от этого зависит наша и продовольственная, и экономическая безопасность, и состояние бюджета, и занятость», — подчеркнул губернатор.

Главный вызов

По оценке главы Подмосковья, импортозамещение можно считать одним из главных вызовов, поэтому ему и уделяется особое внимание. Он подчеркнул, что проекты в этой области появлялись и до 2022 года, и продолжают появляться сейчас, а это приятная тенденция.

«В частности, овощехранилища. Мы производим 550 тысяч тонн [овощей и фруктов], но весной не хватает моркови, капусты, картофеля и свеклы. Что нужно сделать? Почему не хватает? Потому что, с одной стороны, нужно увеличить производство, с другой стороны — и это главное — нужно организовать правильное высокотехнологичное хранение», — пояснил Воробьев.

Благодаря ему, как подчеркнул губернатор, регион может почти круглый год рассчитывать на собственные овощи. Поэтому такие проекты имеют большое значение.

«Или защита растений — „Щелково Агрохим“. Оно тоже в игре, тоже расширяется, тоже вкладывает дополнительные средства для того, чтобы все, что касается гербицидов, изготавливалось у нас. Для нас это важно», — сказал он.

Самый сложный момент, по оценке губернатора, — критический импорт. В частности, речь идет о чипах, микроэлектронике, программном обеспечении. Этот вопрос тоже поставлен во главу угла, добавил глава Московской области. В качестве примера он привел производство лифтов.

«Вот, например, лифты. Много о них говорят. Реанимирован наш Серпуховской лифтовой завод, который был построен давно, но имел проблемы, с третьего квартала 2022 года он должен выйти уже на производство. Его максимальная мощность — 10-12 тысяч лифтов в год. Хороший объем. Все, что касается компонентов, собственник уже адаптирует на этом же предприятии», — рассказал губернатор.

Говоря о санкциях, Воробьев отметил, что в целом, как и в любых сложных ситуациях в жизни, важно мыслить ясно, кооперироваться с друзьями, поддерживать друг друга.

В современном мире, конечно, никаких барьеров не существует. Поэтому в любом случае варианты для партнерства есть. Другое дело, что к новым условиям нужно адаптироваться и собирать мощные команды под те стратегически важные для нас и России задачи, которые требуется решить. Но нет ничего невозможного Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что при этом не нужно пытаться изобретать велосипед и напрасно тратить силы и ресурсы. Можно воспользоваться кооперацией с дружественными странами, с семейными компаниями в Европе, которые присутствуют среди партнеров РФ, не зависят от политики и не хотят уходить с российского рынка.

«Они хотят работать здесь. [Это понятно —] рынок большой, серьезный. И просто так вот по чьей-то прихоти или под влиянием тех или иных настроений они не уйдут, значит, с ними можно работать, в том числе решать сложные задачи», — добавил губернатор.

В числе таковых он выделил вопрос с налаживанием цепочек поставок. Из-за санкций пострадала сфера логистики: на перевозки тратится больше времени, увеличиваются цены.

«Здесь должны развиваться современные порты и все, что касается дорог, железнодорожного сообщения. Восток особенно сейчас имеет стратегически важное значение для экономики», — заключил он.