Еще 28 округов Подмосковья начали вводить новые земли для сельского хозяйства
Новые земли начали вводить в сельхозоборот в 28 городских округах Подмосковья. Самые крупные участки предоставили в Талдоме, Лотошине, Кашире, Шатуре и Ступине.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, за прошедшую неделю началось возделывание еще 766 гектаров.
К вводу земель приступили в Клину, Солнечногорске, Орехово-Зуеве.
Новые территории будут использовать под выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля, моркови, капусты, малины
Владислав Мурашов.
Например, в Клину будут производить картофель, морковь и капусту, а в Орехово-Зуеве начнут выращивать малину.
За май в Подмосковье приступили к вводу еще 3962 гектаров земель. Их используют для посева зерновых и зернобобовых культур, выращивания многолетних трав, овощей и картофеля.
С начала года в Подмосковье приступили к обработке около 5,5 тысячи гектаров ранее не используемых земель.