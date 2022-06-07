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    07 июня 2022, 16:09

    Еще 28 округов Подмосковья начали вводить новые земли для сельского хозяйства

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новые земли начали вводить в сельхозоборот в 28 городских округах Подмосковья. Самые крупные участки предоставили в Талдоме, Лотошине, Кашире, Шатуре и Ступине.

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, за прошедшую неделю началось возделывание еще 766 гектаров.

    К вводу земель приступили в Клину, Солнечногорске, Орехово-Зуеве.

    Новые территории будут использовать под выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля, моркови, капусты, малины

    Владислав Мурашов.

    Например, в Клину будут производить картофель, морковь и капусту, а в Орехово-Зуеве начнут выращивать малину.

    За май в Подмосковье приступили к вводу еще 3962 гектаров земель. Их используют для посева зерновых и зернобобовых культур, выращивания многолетних трав, овощей и картофеля.

    С начала года в Подмосковье приступили к обработке около 5,5 тысячи гектаров ранее не используемых земель.