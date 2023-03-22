Подмосковье 22 марта 2023, 10:55 Производство изделий из пластмассы выросло в Подмосковье на 14% в январе

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Производство изделий из пластмассы и резины выросло на 14% в Подмосковье за январь по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Динамика показала готовность компаний обеспечить импортозамещение на российском рынке.

Как рассказала зампред правительства региона – глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, Подмосковье показало рост и в других сферах обрабатывающей промышленности.

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«В частности, производство резиновых и пластиковых изделий увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Объем отгрузки товаров, произведенных предприятиями этого сектора, в отчетном периоде превысил 13,7 миллиарда рублей», — сказала она.

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Зиновьева добавила, что эта сфера — приоритетная для региона, она важна в том числе для развития импортозамещения. Рост показал готовность предприятий обеспечить рынок продукцией, которая сможет заменить импортные аналоги.

На развитие отрасти положительно повлияли инвестиции. Так, в Дубне построили новый завод компании «Мега-Пласт», а в Раменском предприятие НПК «Поф» выпустило первую партию оборудования по переработке промышленного пластика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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