Подмосковье 25 мая 2023, 10:41 Производство и склад металлоизделий откроют в Сергиевом Посаде Застройщик - индивидуальный предприниматель

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В Сергиевом Посаде построили здание производства и хранения изделий специального назначения из металла. Минжилполитики Подмосковья одобрило введение объекта в эксплуатацию. Там смогут получить работу 20 человек.

Как рассказали в ведомстве, в проект вложили 30 миллионов рублей. Площадь здания составила 447 квадратных метра. Там будут обрабатывать металл и собирать изделия из него. На производстве установили оборудование для закаливания, резки и шлифовки сырья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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