Подмосковье 22 ноября 2022, 13:38 Производство детской одежды создаст 25 рабочих мест в Солнечногорске

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Компания «Сонный гномик» запустит производство детских комбинезонов, конвертов и постельного белья на территории индустриального парка «Есипово». На нем смогут трудоустроиться 25 человек, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

В проект вложат свыше 600 миллионов рублей, рассказала глава министерства. Штат планируют увеличить с 30 до 55 человек, это будут специалисты швейного производства.

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Компания работает на рынке с 2005 года с производством в Зеленограде и складом в Солнечногорске. Теперь все комплексы будут в индустриальном парке. Генеральный директор Дмитрий Каленик рассказал, что компания не справляется с большим объемом заказов, поэтому ее решили расширить. На завод охотно будут принимать новых сотрудников.

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«Сейчас остались единичные учебные заведения, которые готовят швей, технологов и механиков швейного производства, а они нам очень нужны», — отметил он.

Инвестор рассказал, что для предприятия важно использовать экологически чистые и безопасные материалы, которые проходят все этапы проверки качества.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что сейчас «Сонный гномик» выпускает семь тысяч единиц продукции в месяц. Благодаря расширению это число вырастет в несколько раз.

«В рамках реализации инвестпроекта предприятие уже закупило складское и производственное оборудование для нового цеха. Предполагается, что это будет одна линия с разными специализациями. Отделы контроля качества и упаковки уже полностью перенесены в индустриальный парк „Есипово“», — поделился он.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.

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