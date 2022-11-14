Подмосковье 14 ноября 2022, 13:07 Свыше 3 тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года Мининвест Подмосковья сообщил о росте числа предпринимателей, получивших поддержку за год Телеканал "360"

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Предприниматели Подмосковья могут получить меры поддержки — от грантов и субсидий до льгот на аренду земли. Такой возможностью в этом году воспользовались 3567 владельцев бизнеса, доложила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«В этом году у нас рекордное количество получателей этих мер поддержки. Это 3567 предприятий, предпринимателей. Это в три раза больше, чем в 2020 году», — отметила она.

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По итогам года бизнес получил поддержку на общую сумму 23 миллиарда рублей. Большинство получателей поддержки в регионе — промышленные предприятия. Это около 62% от их общего числа, добавила Зиновьева.

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Получателями субсидий стали 1144 компании, что вдвое больше, чем в прошлом году, отметила она. Льготные микрозаймы, поручительства и субсидии части процентной ставки по кредиту с начала года получили 1778 владельцев бизнеса. Лидером среди округов по этой работе, по ее словам, стал Сергиев Посад.

Зиновьева добавила, что кроме субсидий в регионе оказывают кредитную поддержку.

«Мы субсидируем часть процентной ставки по кредиту, за счет чего бизнес берет льготные займы», — пояснила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил положительную динамику бюджета Подмосковья в 2022 году. Он составит около одного триллиона рублей.