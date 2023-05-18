Подмосковье 18 мая 2023, 14:25 Производство деталей для беспилотников создаст 50 рабочих мест в Подольске Центр специальных композитных технологий

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Центр специальных композитных технологий откроет в Подольске производство деталей и сборочных единиц из полимерных композитных материалов. Там будут делать комплектующие для аэрокосмической отрасли, в том числе для изготовления беспилотников, элементов интерьера самолетов и аэродвигателей.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в проект вложат не менее 250 миллионов рулей. На производстве смогут получить работу около 50 человек.

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«В рамках проекта компания планирует построить сразу два производственных корпуса. Ожидается, что первый будет запущен в первом квартале 2025 года, а второй заработает спустя год. Участок для нового производства был предоставлен компании в рамках региональной программы „Земля за рубль“», — добавила она.

Центр занмиается разработкой и выпуском оснащения для сборки и контроля крупных композитных деталей. Заместитель председателя правительства Анна Кротова добавила, что основными заказчиками предприятия являются компании, работающие в аэрокосмической, автомобильной и оборонной промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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