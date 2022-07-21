Производители молока из Подмосковья вошли в топ-100 России

Рейтинг лучших производителей молока в России включит четыре компании из Подмосковья. Его составил Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency).

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что лучшими стали компании «Нока-Агро», холдинги «Коалко-Агро» и «РОТА-АГРО» и «ОСП Агро».

«В 2021 году Московская область по производству молока вышла на объемы 665,8 тысячи тонн. Результат прошлого, 2020 года удалось улучшить на 0,9%», — напомнил он.

«Нока-Агро» заняла 28-е место в рейтинге. Фермы компании находятся в Шаховском, Раменском, Лотошинском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах. Там в 2021 году произвели более 62 тысяч тонн молока. «Коалко-Агро» заняла 38-ю строчку, там за год произвели почти 52 тонны продукта. А «ОСП Агро» с результатом почти 27 тонн заняла 82-е место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло второе место в России по производству овощей. Новые теплицы за восемь лет построили на 170 гектарах.