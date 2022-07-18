Воробьев: Подмосковье заняло 2-е место в России по производству овощей

Подмосковье нарастило производство овощей и поднялось на второе место в России по этому показателю. Новые теплицы за восемь лет построили на 170 гектарах, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, продовольственная безопасность — это один из ключевых вопросов в Подмосковье.

Мы включены в эту работу на всех ее этапах — от импортозамещения семян и селекции до создания современных овощехранилищ Андрей Воробьев.

За последние восемь лет в Московской области запустили еще 10 крупных проектов по созданию теплиц.

«Это позволило нам подняться с 36-го уже на второе место по овощам закрытого грунта. Производство увеличилось более чем в 10 раз», — отметил Воробьев.

Он сообщил, что в этом году аграрии планируют собрать около 122 тысяч тонн тепличных овощей.

Мы также в лидерах в стране по сыру, хлебу, молоку и ягодам. Собственное производство значит, что цена ниже и прилавки не пустуют Андрей Воробьев.

По его словам, ключевая задача — поддержать аграриев, чтобы показатели производства продолжали расти. Существуют меры, помогающие этой отрасли.

«Например, у нас есть программа „Подмосковные 10 гектаров“ — безвозмездное предоставление земли», — добавил Андрей Воробьев.

Аграрии могут узнать подробности о мерах поддержки на сайте Министерства сельского хозяйства и природопользования.