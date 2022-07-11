Производитель штор из Раменского улучшил показатели благодаря мерам поддержки

Первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда» завершился на предприятии «Фирма «КАЛИТА» из Раменского. По итогам трех месяцев производство рулонных штор увеличилось на 21%.

Специалисты регионального центра компетенций помогали сделать работу компании эффективнее на участке производства рулонных штор. Глава подмосковного мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что поставленные задачи удалось выполнить за три месяца.

«Сейчас специалисты РЦК ведут проекты еще на более 70 предприятиях. А всего участниками нацпроекта «Производительность труда» уже стали свыше 130 подмосковных компаний», — рассказала Зиновьева.

Генеральный директор Дмитрий Ноготков рассказал, что благодаря участию в нацпроекте удалось на 26% сократить время работы и на 19% — незавершенное производство. При этом выработка увеличилась на 21%.

«Фирма «КАЛИТА» находится в индустриальном парке «Чулкого» и производит солнцезащитные системы, компоненты для жалюзи, плиссе, рулонных и римских штор, ежегодно производя 840 тысяч изделий.

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