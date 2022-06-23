Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив. Список составили на основе опроса более 500 тысяч предпринимателей, оценивших удобство ведения бизнеса, качество инфраструктуры и взаимодействие с властями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, почему многие российские и иностранные компании выбрали для ведения бизнеса Подмосковье.

Помощь и поддержка

Приходящие в Московскую область инвесторы получают различные льготы, упрощенные процедуры оформления и консультации от властей региона. Губернатор области Андрей Воробьев отметил, что инвестиционный блок правительства на регулярной основе отвечает на все вопросы бизнесменов и помогает решать возникшие проблемы. За счет постоянного контакта с предпринимателями власти вводят меры поддержки, которые важны для них.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

За счет такого подхода только в прошлом году в Московской области реализовали более 450 крупных инвестиционных проектов, предприниматели вложили более триллиона рублей и создали более 60 тысяч рабочих мест. В этом году темпы не уменьшились.

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Подмосковья подписали 40 соглашений с инвесторами более чем на 140 миллиардов рублей.

«Все мероприятия, которые проводятся правительством, принятые и озвученные президентом, в том числе на ПМЭФ, говорят нам, что сейчас время бизнеса. Их значение, их лепта в том, чтобы страна развивалась, чтобы были рабочие места, была мощная экономика», — подчеркнул губернатор Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что инвестиции — это путь развития, который сегодня необходим как никогда. Поэтому основная задача властей — помогать предпринимателям реализовывать все проекты.

Удобное Подмосковье

На сегодня в Московской области идет работа сразу над 900 инвестиционными проектами на общую сумму 1,7 триллиона рублей. Крупные компании в Подмосковье привлекают прежде всего удобные условия, которые создали для бизнеса.

Для удобства инвесторов большую часть государственных услуг в Московской области перевели в электронный формат, а компании-застройщики в кратчайшие сроки могут получить все необходимые документы для строительства.

Источник фото: РИА «Новости»

В Подмосковье активно применяются механизмы для реализации крупных инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Многие крупные компании рассматривают такой способ инвестиций, как долгосрочный вклад. Сейчас в Московской области идет работа сразу по 46 проектам ГЧП на общую сумму 308 миллиардов рублей.

Одной из последних инициатив стал проект «Промышленная ипотека». В ее рамках предприниматель при покупке готового помещения в цифровом промышленном коворкинге получит льготное финансирование под 5% годовых. Такую же меру поддержки предусмотрели для компаний, которые занимаются организацией таких индустриальных парков.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Инвесторы уже сегодня могут купить помещения в индустриальных парках «Есипово» и «Сынково». Сейчас там застраивают оставшуюся территорию. Аналогичная площадка появится в индустриальном парке «Жуковский». А всего в регионе действуют 62 индустриальных парка и 16 технопарков для производственных компаний.

Интерес иностранцев

Руководство Московской области находится в постоянном контакте с предпринимателями. Такое взаимодействие повысило интерес к региону среди инвесторов — как среди российских, так и среди зарубежных фирм. Только за прошлый год компании из 15 стран мира реализовали в Подмосковье 61 инвестиционный проект.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Наиболее активными оказались компании из Индии и Турции, которые уже открыли в регионе 10 площадок и сейчас ведут работы над еще четырьмя. Кроме них вложением средств для открытия производства в Подмосковье занимаются предприниматели из Китая, Вьетнама, Сербии, Бразилии и Таиланда.



Всего в Подмосковье работает несколько сотен зарубежных компаний, в том числе крупнейшие мировые бренды. Кроме удобства ведения бизнеса инвесторов привлекают возможности, которые им дают особые экономические зоны. В Подмосковье их пять — и работает там более 200 фирм.

Помощь малому бизнесу

Подмосковье — это хорошая площадка для реализации проектов молодых бизнесменов, а также представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), которые готовы развивать свое дело дальше. В этом году число МСП в Подмосковье уже превысило 406 тысяч человек благодаря комфортной среде для ведения бизнеса. Власти Подмосковья поддерживают предпринимателей субсидиями, грантами льготными кредитами.

Занимающиеся импортозамещением предприниматели могут воспользоваться целым рядом мер поддержки. Прежде всего это льготные займы и кредиты под низкие проценты.

Кроме того, для строительства собственного предприятия бизнесмены могут взять землю в аренду на три года с выплатой в один рубль. По окончании льготного периода за ними остается право на выкуп участка за 15% от кадастровой стоимости.

В июле в Подмосковье запустят специальную программу по поддержке франшиз. Бизнесменам компенсируют покупку оборудования и плату за аренду. В августе гранты начнут получать IT-компании за принятие на работу новых сотрудников. Такие меры поддержки привлекут в Подмосковье больше инвесторов.