Произведенные в Подмосковье аналоги Coca-Cola и Fаntа поступили на прилавки магазинов

Произведенные в Подмосковье напитки с известными всем вкусами Coca-Cola и Fаntа уже появились в торговых точках. Изготавливают их в Видном, на предприятии «Мегапак», под маркой Funky Monkey.

Они заменили собой продукцию ушедших из России Coca-Cola и PepsiCo. Сегодня это важный для Московской области проект импортозамещения.

Теперь в Видном производят аналоги Coca-Cola, Fаntа и Sprite. Жители получили сотни новых рабочих мест.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что компания «Мегапак» готова увеличить производство вдвое. Это даст рабочие места еще для 400 человек.

Сейчас здесь работают 400 человек. Компания готова создать новое производство и набрать еще 400 человек только для производства тех трех напитков, которые ушли с рынка Владислав Мурашов.

Кроме того, компания производит «Газировку 2.0» — газировку нового поколения с дополнительной пользой.

«Мегапак» изготавливает всю свою продукцию из качественных и натуральных ингредиентов. Сегодня это один из ведущих в России производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

«Практически все компоненты — а это упаковка, тара, этикетки — производят в Подмосковье. На новом предприятии будет 400 рабочих мест, но учитывая, что производство компонентов тоже базируется в Московской области, это будет уже тысяча рабочих мест», — объяснил он.

Мурашов подытожил, что это редкий случай, когда происходит резкий скачок в импортозамещении.