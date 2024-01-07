Важное 07 января 2024, 19:15 «Прогреть каждую квартиру». Воробьев — о подключении к теплу домов Климовска Воробьев: в ближайшее время к теплу подключат уже 90% жилых домов в Климовске Пресс-служба губернатора Московской области

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В ближайшее время в Климовске восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Таким образом, к теплу подключат уже 90% жилых строений, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Накануне, 6 января, в микрорайоне запустили первый котел, сегодня — второй. В ближайшее время тепло восстановят еще в 44 домах.

«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру», — подчеркнул губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Воробьев отметил, что проведет встречу с управдомами, чтобы еще раз доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают.

Отдельно он поблагодарил правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, на котельной которого произошла авария.

«[Благодарность правоохранительным органам] за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту и у нас не было срывов», — добавил он.

Глава Подмосковья также выразил надежду, что тема эксплуатации котельной будет сопровождаться без сбоев.

«И еще один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект», — заключил губернатор.

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