07 января 2024, 19:15
«Прогреть каждую квартиру». Воробьев — о подключении к теплу домов Климовска
Воробьев: в ближайшее время к теплу подключат уже 90% жилых домов в Климовске
В ближайшее время в Климовске восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Таким образом, к теплу подключат уже 90% жилых строений, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Накануне, 6 января, в микрорайоне запустили первый котел, сегодня — второй. В ближайшее время тепло восстановят еще в 44 домах.
«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру», — подчеркнул губернатор.
Воробьев отметил, что проведет встречу с управдомами, чтобы еще раз доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают.
Отдельно он поблагодарил правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, на котельной которого произошла авария.
«[Благодарность правоохранительным органам] за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту и у нас не было срывов», — добавил он.
Глава Подмосковья также выразил надежду, что тема эксплуатации котельной будет сопровождаться без сбоев.
«И еще один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект», — заключил губернатор.
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Подольск
Андрей Воробьев
Коммунальные аварии
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