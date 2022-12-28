Подмосковье 28 декабря 2022, 10:59 Программу социальной газификации завершили в Подмосковье

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С начала действия президентской программы социальной газификации в 2021 году топливо получили 300 тысяч жителей Подмосковья. Это свыше 115 тысяч домов в 2805 населенных пунктах региона, сообщили в Минэнергетики области. Программу выполнили на 100%.

Итоги реализации программы подвели на брифинге 27 декабря. Глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что программа стала самым масштабным проектов по газификации в стране.

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Работы по догазификации продолжат в 2023 году, а с 1 марта программа станет бессрочной. В планах в следующем году провести коммуникации еще в 36 селах и деревнях Подмосковья.

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«Мы выдержали этот полуторогодовалый марафон и продолжаем работать дальше», — сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.