28 декабря 2022, 10:59
Программу социальной газификации завершили в Подмосковье
С начала действия президентской программы социальной газификации в 2021 году топливо получили 300 тысяч жителей Подмосковья. Это свыше 115 тысяч домов в 2805 населенных пунктах региона, сообщили в Минэнергетики области. Программу выполнили на 100%.
Итоги реализации программы подвели на брифинге 27 декабря. Глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что программа стала самым масштабным проектов по газификации в стране.
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Работы по догазификации продолжат в 2023 году, а с 1 марта программа станет бессрочной. В планах в следующем году провести коммуникации еще в 36 селах и деревнях Подмосковья.
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«Мы выдержали этот полуторогодовалый марафон и продолжаем работать дальше», — сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.
Социальная газификация
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