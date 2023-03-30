Подмосковье 30 марта 2023, 10:55 Программу поддержки молодых сотрудников роддомов запустили в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Молодые специалисты родовспомогательных учреждений и женских консультаций смогут получить поддержку по программе «Наставничество». Старшие коллеги помогут новичкам адаптироваться на новом месте работы и поделятся опытом.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что по программе опытные коллеги будут оказывать поддержку молодым. Программу запустили в рамках проекта «Наша женская консультация».

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«Теперь каждый начинающий сотрудник родовспомогательных учреждений и женских консультаций будет находиться под патронажем наставника», — сказала она.

Проект «Наша женская консультация» реализуют с начала года. Он позволяет внедрить единый стандарт работы женских консультаций, обновить их внешний вид и создать комфортные условия для пациенток. Беременным также доступна услуга индивидуального сопровождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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