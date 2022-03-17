Программу по увеличению парковок начали разрабатывать в Химках

В Химках больше 14 тысяч парковочных мест — и все они в ночное время заняты. Это означает, что их недостаточно. Из-за этого водители нередко нарушают правила и оставляют автомобили в ненадлежащих местах. Вопрос с парковками находится на личном контроле главы округа.

На прошлом совещании по парковкам Дмитрий Волошин поручил управляющим компаниям провести встречи с жителями, чтобы выявить особенно нуждающиеся в дополнительных парковках дворы. Но не все из них оперативно отреагировали на эту просьбу.

В округе выделили земли рядом с жилыми массивами, которые потенциально могут быть стоянкой автомобилей. Это 22 участка площадью почти 200 тысяч квадратных метров.

«Мы где-то сделаем асфальт, а где-то мы грунтовую парковку сделаем с дренажом, потом в следующем году асфальт положим. Нам главное машиноместа людям сделать. Нам нужно заграждение, твердое покрытие и видеонаблюдение», — сказал Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Первые 10 пилотных парковок начнут готовить уже этой весной. В течение двух недель там проведут опрос жителей, чтобы точнее выявить потребность. Полтора месяца уйдет на оформление документов, а уже летом жители экспериментальных дворов получат дополнительные машино-места. За это время расширение парковочного пространства включат в программу «Формирование современной комфортной городской среды».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал бороться с запаркованностью дворов для решения проблемы с вывозом снега в регионе.