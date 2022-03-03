Число парковочных мест увеличат в Химках

Глава округа Дмитрий Волошин собрал рабочую группу, куда вошли директора управляющих копаний, депутаты и представители администрации. Она займется увеличением числа парковочных мест в округе, а также вопросом качественной уборки снега в условиях заставленной машинами территории.

С инициативой увеличить число парковок в Химках жители обратились к Совету депутатов, которые и инициировали создание рабочей группы.

«Большое количество жалоб от наших жителей на предмет запаркованности и плохой уборки территории там, где стоят автомобили. Мы не хотим эвакуировать автомобили из дворов, раздражать наших жителей уважаемых тем самым. Нам нужно выработать другой алгоритм. И хотели послушать мнение коллег, какое они видят решения этого вопроса», — сказал глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

По словам заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Евгения Акуличева, вопрос с автомобилями, которые мешают мусоровозам, решает установка ограждающих элементов у контейнерной площадки. Такую работу в Химках уже начали проводить.

Заместитель председателя Совета депутатов г. о. Химки Александр Дряннов предложил у многоквартирных домов — там, где это возможно, вынести все контейнерные площадки из дворов.

«Как делает весь цивилизованный мир. Тогда не будет проблем заезда мусоросборника во двор, когда там действительно негде будет машину поставить. И параллельно освободится число парковок», — отметил Александр Дряннов.

Источник фото: телеканал «360»

Другая сложная задача — разгрузить дворы от автомобилей. Некоторые из участников встречи предлагали во время снегоуборочной работы переставлять автомобили с помощью эвакуатора. Однако это не решит проблемы, отметил Дмитрий Волошин — эвакуированные машины некуда будет ставить.

Дмитрий Волошин предложил два варианта решения проблемы с парковками. Во-первых, упорядочить уже существующие парковки за счет нанесения разметок. Чтобы машины, припаркованные во дворах, не мешали автомобилям скорой помощи, МЧС и мусоровозам. Во-вторых, нужно создавать новые парковочные места. Но чтобы узнать приблизительный дефицит парковочных мест в округе, нужно посчитать, сколько всего в Химках мест для стоянок во дворах. И соотнести это число с количеством зарегистрированных машин. По данным полиции, в Химках на учете чуть более 100 тысяч автомобилей. Дмитрий Волошин распорядился проработать все 659 дворов в Химках.

Новые парковочные места планируют создавать за счет города. А следить за порядком на придомовых стоянках будут УК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал бороться с запаркованностью дворов для решения проблемы с вывозом снега в регионе.