Программу льготного кредитования бизнеса расширят с 1 апреля в Подмосковье

Московский областной фонд микрофинансирования с 1 апреля увеличил количество кредитных программ для предпринимателей. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«С 1 апреля областным Фондом микрофинансирования вводятся две новые программы. Это „Импортозамещение“, в рамках которой бизнес сможет получить заем на сумму до 5 миллионов рублей по ставке 5% годовых. Также добавится программа „Рефинансирование“, которая позволит предпринимателям получить до 5 млн рублей по ставке 14% годовых. Таким образом, продуктовая линейка фонда увеличивается до девяти программ», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Программа «Импортозамещение» будет доступна для предпринимателей, занимающихся выращиванием зерновых культур и овощей, производством одежды, лекарственных средств и медицинских изделий, электрооборудования и других категорий импортозамещающих товаров.

В рамках программы «Рефинансирование» предприниматель сможет направить средства на погашение более дорогих кредитов, полученных в банках. Это поможет снизить совокупную долговую нагрузку на бизнес, отметила министр.

Максимальный срок кредитования по новым программам составляет три года.

Также предприниматели Московской области смогут получить по ускоренной процедуре финансирование по пяти программам Фонда, это «Социальный бизнес», «Приоритетный», «Общая программа», «Импортозамещение» и «Рефинансирование». Бизнесменам будет доступен формат «Экспресс» — возможность получать заем до двух миллионов рублей, подав сокращенный набор документов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил о помощи предприятиям, участвующим в программе импортозамещения.