Подмосковным предпринимателям рассказали об антикризисных мерах в регионе

В условиях санкционного давления для отечественных производителей продолжают разрабатывать новые антикризисные меры поддержки. Для Подмосковья это особый вопрос. За последние годы в регионе было создано большое количество промпарков и технопарков, работают особые экономические зоны.

Тема новых мер помощи компаниям стала ключевой на межрегиональном совещании по вопросам поддержки российских товаропроизводителей и организаций в условиях санкций.

«Были приняты меры поддержки системообразующих предприятий, которые должны получить финансирование по ставке 11% для решения вопросов логистики, поставок, не надо забывать, что на крупных предприятиях завязано много средних и малых и они являются во многом донорами», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что в Московской области очень активно развивается и малый, и средний бизнес.

«Редко в каких регионах создано такое количество промпарков, технопарков, сколько создано за много лет. Это кропотливая, ежедневная работа в Московской области. Плюс туда подведены и газ, и электроэнергия за счет областного бюджета и даны немалые преференции», — сказал он.

Калинин также обратил внимание на потребительскую кооперацию и необходимость новой логистики для малых товаропроизводителей.

«Микрофинансовый фонд в регионе — один из крупнейших в стране, и область дает микробизнесу вполне себе макросредства. А центры „Мой бизнес“ открыты почти во всех муниципалитетах региона. И, наконец, четвертое: мобильная нестационарная торговля, рынки и развалы. За прошлый, ковидный год ее стало даже больше. <…> Недавно закрылся трансконтинентальный сетевой строительный супермаркет — и тут же поблизости появились рынки под открытым небом с не меньшими оборотами», — рассказал он.

По мнению Головнева, отечественный бизнес всегда отличался тем, что умел в нестандартных условиях находить нестандартные решения.

«Приготовили очередной пакет предложений, связанный с увеличений объемов по малым, микропредприятиям, которые облагаются по ставке 6%, и многое другое», — отметил уполномоченный.

На федеральном уровне для предпринимателей установили мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на весь год, для аккредитованных IT-компаний — до конца 2024 года.

Вместо штрафа по КоАП за первое нарушение без угрозы причинения вреда будет выноситься предупреждение. Одна проверка — один штраф. Это исключение двойной ответственности юридического и должностного лица за одно и то же нарушение. Также был уменьшен штраф для малых предприятий. Теперь он будет равен размеру штрафа, применяемого для ИП, и составит не более половины штрафа для юрлиц.

Для субъектов малого и среднего бизнеса предложили кредитные каникулы. Отсрочка платежей по процентам и основному долгу составит шесть месяцев. Эта мера коснется 14 наиболее пострадавших сфер деятельности: оптовой и розничной торговли, общественного питания, науки, IT, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, сферы услуг и гостиничного бизнеса.

Кредитные каникулы будут доступны, если доход компании за последний месяц снизился на 30%. Этой мерой поддержки можно будет воспользоваться до 30 сентября, обратившись в банк, где взят кредит.