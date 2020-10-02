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    02 октября 2020, 14:36

    Эффективность программы туристического кешбэка оценили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В августе города Подмосковья посетило на 40% больше туристов, чем годом ранее. Мособлдума объяснила, что одной из значимых причин стала и программа возврата денег за путешествия по России. Ее уже продлили до 10 января следующего года.
    Эффективность программы туристического кешбэка оценили в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

    Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря программе туристического кешбэка, заработавшей с июля, тем, кто приобрел путевки по ее условиям, возвращают до 15 тысяч рублей.

    Например, в августе Подмосковье посетили 1,8 миллиона человек — на 38% больше, чем годом ранее. Всего в программе участвует свыше 55 регионов, уточнил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

    Такие меры поддержки положительно влияют на восстановление отрасли туризма в регионе после всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса

    Олег Рожнов.

    По его словам, такая программа сделает путешествия еще более привлекательными и откроет туристам новые возможности.

    Сегодня Подмосковье — один из регионов-лидеров по развитости внутреннего туризма. В прошлом году область посетили более 22 миллионов человек.

    Учитывая, что в Московской области работает более тысячи организаций, считаем продление действия программы туристического кешбэка своевременным и действенным в сложившейся ситуации

    Олег Рожнов.

    Подробности о продлении программы туристического кешбэка в России мы рассказали в материале.

    Новости SMI.FM