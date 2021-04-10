Программа капремонта домов в Подмосковье завершена на 30%

В Московской области отремонтировали более 13 тысяч МКД за несколько лет, что составляет 30% от общего числа домов, включенных в региональную программу капремонта. Жилищные условия были улучшены у более 1,8 миллиона подмосковных жителей. Об этом рассказал зампред правительства региона Евгений Хромушин.

«В Подмосковье мы выполнили программу капитального ремонта на треть, благодаря чему улучшилось качество жизни у более 1,8 млн человек. В среднем за календарный год мы ремонтируем чуть меньше 2 тысяч домов: меняем кровли, лифты, водопроводные трубы, электрику, утепляем фасады», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Также он отметил высокие темпы замены старых лифтов на новые и современные. Сегодня в Подмосковье не осталось ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации, подчеркнул зампред. Подмосковный «парк лифтов» составляет порядка 46 тысяч единиц, с 2014 года заменили и отремонтировали более 11 тысяч лифтов в 3,7 тысячи домов.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа в России по капремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов.