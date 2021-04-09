Готовность 60%. Капремонт всех домов в Звездном Городке завершат к 2022 году

Все многоквартирные дома капитально отремонтируют в Звездном Городке к 2022 году. Всего их 20. Работы уже начались в каждом здании. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, программу капитального ремонта жилых домов в Звездном Городке выполнили уже более чем на 60%. Темпы и качество работ приехал проверить губернатор региона Андрей Воробьев.

«Программа капитального ремонта здесь состоит из 20 домов. Более 60% уже сделали», — сказал Велиховский.

Это работы, связанные с обновлением крыш, фасадов, лифтов и не только. В Звездном Городке уже заменили 40 старых лифтов — изменения коснулись 12 домов.

Наша задача, конечно, чтобы город радовал. Мы большую работу проводим по благоустройству, по зонам отдыха. Город небольшой — всего 300 или 315 гектаров. Мы в тесном взаимодействии с жителями, молодежью. Скейтпарк сделали Андрей Воробьев.

О скейтпарке губернатора попросил местный школьник Ваня Попов — ему всего 12 лет. Он увлекается кикскутерингом (исполнение трюков на самокате).

По словам школьника, раньше приходилось кататься рядом с Домом культуры, поскольку профильной площадки в городе не было.

«Мы катались возле Дома культуры, а однажды я увидел Евгения Васильевича (Баришевского, главу Звездного Городка — прим. ред.). Подошел к нему и спросил: „А у нас будет скейтпарк?“» — вспомнил школьник.

И после этого Ваню пригласили на собрание. Вместе с другом он подготовил свой проект будущего скейтпарка.

Мы пришли — проект всем понравился. И нас позвали на встречу с Андреем Воробьевым Иван Попов школьник.

Так и началось строительство скейтпарка в Звездном Городке, а теперь ребята получили готовую площадку. Сегодня губернатор подарил Ване шлем, чтобы даже самые смелые его трюки были безопасными.