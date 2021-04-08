Исторические центры Зарайска, Пересвета и Коломны улучшили капремонтом домов
Десятки жилых домов капитально отремонтировали в исторических центрах Зарайска, Пересвета и Коломны. Например, заменили крыши, окна, козырьки подъездов. Обновили фасады — они преимущественно деревянные и смешанные.
В результате это улучшило не только условия жизни в домах, но и облик исторических городов Подмосковья. Отремонтировали чердаки, отмостки, стропильные системы.
Это подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он рассказал, что в некоторых местах дополнительно провели и масштабное благоустройство.
Очень приятно видеть, когда увядшая история расцветает вновь и радует глаз жителей своим новым обликом
А ранее завершился капитальный ремонт фасадов и кровель в многоквартирных домах Пересвета, Серпухова, Электростали и не только.
В Московской области реализуют самую масштабную в России программу по капитальному ремонту — в нее включили более 44 тысяч многоквартирных домов.
На сегодняшний день ее завершили на треть, отремонтировав более 13 тысяч многоквартирных домов и улучшив условия для 1,8 миллиона жителей.