Исторические центры Зарайска, Пересвета и Коломны улучшили капремонтом домов

Десятки жилых домов капитально отремонтировали в исторических центрах Зарайска, Пересвета и Коломны. Например, заменили крыши, окна, козырьки подъездов. Обновили фасады — они преимущественно деревянные и смешанные.

В результате это улучшило не только условия жизни в домах, но и облик исторических городов Подмосковья. Отремонтировали чердаки, отмостки, стропильные системы.

Это подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он рассказал, что в некоторых местах дополнительно провели и масштабное благоустройство.

Очень приятно видеть, когда увядшая история расцветает вновь и радует глаз жителей своим новым обликом Антон Велиховский.

А ранее завершился капитальный ремонт фасадов и кровель в многоквартирных домах Пересвета, Серпухова, Электростали и не только.

В Московской области реализуют самую масштабную в России программу по капитальному ремонту — в нее включили более 44 тысяч многоквартирных домов.

На сегодняшний день ее завершили на треть, отремонтировав более 13 тысяч многоквартирных домов и улучшив условия для 1,8 миллиона жителей.