Подмосковье 30 мая 2023, 13:12 Профильный курс по обществознанию пройдет для школьников в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Интенсивная образовательная программа по обществознанию пройдет для школьников в Подмосковье. В ней смогут поучаствовать ученики 7-10 классов.

Как рассказали в Минобразовании, программу проведет центр «Взлет». Она пройдет с 19 по 22 июня на базе гимназии имени Примакова. Для участия желающие должны пройти конкурсный отбор.

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«Образовательная программа направлена на выявление талантливых обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей, повышение общекультурного и образовательного уровней. Программа включает в себя теоретические и практические занятия по профильному предмету, тестовые задания, лекции и семинары», — добавили в ведомстве.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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