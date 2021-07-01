Проезд в электричках упростили для 1,5 млн льготников Подмосковья

Подмосковным жителям, имеющим социальные карты на проезд, упростили поездки в электричках. Это коснулось 1,5 миллиона льготников, которым больше не потребуется каждый раз оформлять свой бесплатный билет. Избежать очередей в кассу им поможет бесконтактный сервис Fast Track.

Теперь льготники смогут быстрее проходить через турникеты на железнодорожных платформах. Система Fast Track начала работать на московских и областных станциях ЦППК, где есть валидаторы.

А значит, обладателям социальной карты больше не требуется оформлять билет в кассе для каждой поездки. Новый сервис доступен на 151 железнодорожной станции, отметила первый замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

По поручению губернатора Андрея Воробьева мы внедряем функцию Fast Track. Пассажиры, на которых распространяются льготы, теперь смогут воспользоваться ей на 151 станции Анна Кротова.

По ее словам, право бесплатного проезда есть уже более чем у 1,5 миллиона человек.

«Теперь нужно только приложить действующую социальную карту к турникету или валидатору», — пояснила Кротова.

Она рассказала, что жители смогут добираться до столичных станций и уезжать обратно.

«Пассажирам Подмосковья, пользующимся льготами, удастся существенно сэкономить свое время. Чтобы воспользоваться функцией Fast Track, ее достаточно будет всего один раз в год активировать в кассе», — рассказал директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.

Для проезда в электричке нужно иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера.