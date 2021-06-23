Льготникам упростят проезд в электричках Подмосковья. Избежать очереди за билетом поможет Fast Track

Подмосковные жители, имеющие социальные карты для проезда, смогут быстрее проходить через турникеты на железнодорожных платформах. Вскоре им не придется стоять в очереди, чтобы получить в кассе полагающийся бесплатный билет на электричку. С июля на 151 станции внедрят систему Fast Track.

Источник фото: телеканал «360»

Это значит, что на платформах электричек появятся устройства, к которым прикладывают льготные карты. Они будут пропускать через турникеты, как «Тройка» и «Стрелка».

Эту систему уже предусмотрели на МЦД, а с июля она покроет 151 станцию. Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

«Такой вопрос уже давно звучал от жителей. То есть в автобусе ты приложил льготную карту и поехал, а на железнодорожных станциях, к сожалению, каждый раз нужно было идти к кассам, как будто ты покупаешь себе билет. Отдаешь социальную карту и получаешь бесплатный билет на проезд», — объяснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Иначе, по словам Кротовой, пассажир считался безбилетником, несмотря на то, что имел льготную карту.

Около года назад губернатор региона Андрей Воробьев уже поднимал вопрос о том, что это неправильно, нехорошо. Почему люди должны стоять в очереди, имея льготный проезд? И мы приняли это в работу Анна Кротова.

В Московской области бесплатный проезд доступен уже для 1,5 миллиона жителей. Постепенно система Fast Track охватит все платформы.

Источник фото: телеканал «360»

В 2023-м обеспечить специальными валидаторами планируют всю Московскую область, а это 461 станция. В кассу льготникам нужно будет обращаться всего раз в год, чтобы подтвердить, что карта действует.

Конечно, отдаленные округа Подмосковья пока такой красоты, как эти турникеты, не имеют. И надо еще оборудование закупать Анна Кротова.

Источник фото: телеканал «360»

Внедрение Fast Track выполнят постепенно, отметила Кротова. Валидаторы будут работать по всем 10 направлениям железной дороги.