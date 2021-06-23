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    23 июня 2021, 17:27

    Льготникам упростят проезд в электричках Подмосковья. Избежать очереди за билетом поможет Fast Track

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Подмосковные жители, имеющие социальные карты для проезда, смогут быстрее проходить через турникеты на железнодорожных платформах. Вскоре им не придется стоять в очереди, чтобы получить в кассе полагающийся бесплатный билет на электричку. С июля на 151 станции внедрят систему Fast Track.

    Льготникам упростят проезд в электричках Подмосковья. Избежать очереди за билетом поможет Fast Track | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Это значит, что на платформах электричек появятся устройства, к которым прикладывают льготные карты. Они будут пропускать через турникеты, как «Тройка» и «Стрелка».

    Эту систему уже предусмотрели на МЦД, а с июля она покроет 151 станцию. Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

    «Такой вопрос уже давно звучал от жителей. То есть в автобусе ты приложил льготную карту и поехал, а на железнодорожных станциях, к сожалению, каждый раз нужно было идти к кассам, как будто ты покупаешь себе билет. Отдаешь социальную карту и получаешь бесплатный билет на проезд», — объяснила она.

    Льготникам упростят проезд в электричках Подмосковья. Избежать очереди за билетом поможет Fast Track | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Иначе, по словам Кротовой, пассажир считался безбилетником, несмотря на то, что имел льготную карту.

    Около года назад губернатор региона Андрей Воробьев уже поднимал вопрос о том, что это неправильно, нехорошо. Почему люди должны стоять в очереди, имея льготный проезд? И мы приняли это в работу

    Анна Кротова.

    В Московской области бесплатный проезд доступен уже для 1,5 миллиона жителей. Постепенно система Fast Track охватит все платформы.

    Льготникам упростят проезд в электричках Подмосковья. Избежать очереди за билетом поможет Fast Track | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    В 2023-м обеспечить специальными валидаторами планируют всю Московскую область, а это 461 станция. В кассу льготникам нужно будет обращаться всего раз в год, чтобы подтвердить, что карта действует.

    Конечно, отдаленные округа Подмосковья пока такой красоты, как эти турникеты, не имеют. И надо еще оборудование закупать

    Анна Кротова.
    Льготникам упростят проезд в электричках Подмосковья. Избежать очереди за билетом поможет Fast Track | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Внедрение Fast Track выполнят постепенно, отметила Кротова. Валидаторы будут работать по всем 10 направлениям железной дороги.