Век скоростей. Самая загруженная ж/д станция Подмосковья станет свободнее благодаря МЦД-4
Самую загруженную в Подмосковье станцию электричек Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино. Ее построят по соседству. Она будет частью МЦД-4 и разгрузит поток пассажиров в Балашихе. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в интервью на «360».
Открытие МЦД-4 запланировали на конец 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная, а эта станция в Балашихе — самая загруженная в регионе.
Губернатор Подмосковья отметил, что президент дал добро на строительство и МЦД-3, и МЦД-4. При этом четвертый диаметр позволит создать новую станцию Ольгино, проект которой уже разрабатывают.
Сегодня XXI век — это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики
На новую платформу переведут часть пассажирского потока. Запуск станции особенно актуален для жителей микрорайона Ольгино. Они почти отрезаны от остального города железной дорогой.
В результате жители Балашихи получат новые транспортные возможности. Саму станцию Ольгино запланировали строить в 2023 году.
В часы пик на МЦД-4 электропоезда смогут ходить с меньшим интервалом, а в 2024 году интервал движения запланировали сократить до пяти минут.
«Был поддержан проект МЦД, которому президент дал ход. И Москва, и РЖД в нем очень активно участвуют, мы тоже. Это удобный современный транспорт, доступный по цене. Все на высшем уровне. И чтобы все летало, нам требуется проложить дополнительные пути, чтобы в часы пик интервалы были по три-пять минут. Потому что без дополнительных путей ты не сможешь сделать частоту такую, какую комфортно в часы пик», — сказал губернатор.
Поэтому, по его словам, станции МЦД-2 уже открыли, а теперь инвестируют в МЦД-3 и МЦД-4.
Это как раз коснется Наро-Фоминска, Балашихи. В 2023 году работы должны быть завершены. И, соответственно, в Ольгине. Там (в Балашихе — прим. ред.) есть железнодорожная станция, и она самая перегруженная у нас в Подмосковье. Вот будет в Ольгине, в этом микрорайоне, очень востребована новая
Открытие диаметра улучшит железнодорожное сообщение не только в Балашихе, но и Реутове, Одинцове, Наро-Фоминске.