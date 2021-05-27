Век скоростей. Самая загруженная ж/д станция Подмосковья станет свободнее благодаря МЦД-4

Самую загруженную в Подмосковье станцию электричек Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино. Ее построят по соседству. Она будет частью МЦД-4 и разгрузит поток пассажиров в Балашихе. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в интервью на «360».

Источник фото: телеканал «360»

Открытие МЦД-4 запланировали на конец 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная, а эта станция в Балашихе — самая загруженная в регионе.

Губернатор Подмосковья отметил, что президент дал добро на строительство и МЦД-3, и МЦД-4. При этом четвертый диаметр позволит создать новую станцию Ольгино, проект которой уже разрабатывают.

Сегодня XXI век — это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики Андрей Воробьев.

На новую платформу переведут часть пассажирского потока. Запуск станции особенно актуален для жителей микрорайона Ольгино. Они почти отрезаны от остального города железной дорогой.

В результате жители Балашихи получат новые транспортные возможности. Саму станцию Ольгино запланировали строить в 2023 году.

В часы пик на МЦД-4 электропоезда смогут ходить с меньшим интервалом, а в 2024 году интервал движения запланировали сократить до пяти минут.

«Был поддержан проект МЦД, которому президент дал ход. И Москва, и РЖД в нем очень активно участвуют, мы тоже. Это удобный современный транспорт, доступный по цене. Все на высшем уровне. И чтобы все летало, нам требуется проложить дополнительные пути, чтобы в часы пик интервалы были по три-пять минут. Потому что без дополнительных путей ты не сможешь сделать частоту такую, какую комфортно в часы пик», — сказал губернатор.

Поэтому, по его словам, станции МЦД-2 уже открыли, а теперь инвестируют в МЦД-3 и МЦД-4.

Это как раз коснется Наро-Фоминска, Балашихи. В 2023 году работы должны быть завершены. И, соответственно, в Ольгине. Там (в Балашихе — прим. ред.) есть железнодорожная станция, и она самая перегруженная у нас в Подмосковье. Вот будет в Ольгине, в этом микрорайоне, очень востребована новая Андрей Воробьев.

Открытие диаметра улучшит железнодорожное сообщение не только в Балашихе, но и Реутове, Одинцове, Наро-Фоминске.