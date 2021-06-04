Проекты благоустройства 13 малых городов Подмосковья отправили на всероссийский конкурс

В этом году Московская область направила 13 заявок на всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Его проводит Минстрой России.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, Подмосковье принимает участие в конкурсе каждый год.

В этом году мы направили 13 заявок. Надеемся, что конкурсная комиссия оценит все проекты по достоинству Михаил Хайкин.

Задача конкурса — поддержать проекты, которые направлены на создание благоустроенных общественных пространств, зон активного и спокойного отдыха, точек притяжения туристов.

«Такой конкурс — это большое подспорье для малых городов и исторических поселений. Старт ему дал президент Владимир Путин в 2018 году в Коломне», — рассказал Хайкин.

По его словам, за три года победили 21 проект из Подмосковья. Их них 10 уже полностью реализовали.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в каждом городе мы стараемся создавать места для комфортного и безопасного отдыха Михаил Хайкин.

В конкурсе участвуют Серпухов, Кашира, Волоколамск, Пущино, Дмитров, Клин, Луховицы, Куровское, Краснозаводск, Талдом, Верея, Руза и Электрогорск.