Русский Манчестер. Как Орехово-Зуево стало жемчужиной востока Подмосковья после десятка лет застоя

Глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области Геннадий Панин заявил, что Орехово-Зуево стало жемчужиной восточного Подмосковья благодаря городскому благоустройству. Город, по его словам, все чаще упоминается как русский Манчестера. На совещании губернатора области Андрея Воробьева с зампредами Панин рассказал, как удалось такого добиться.

«Еще совсем недавно Орехово-Зуево ассоциировалось со 101-м километром. И так считали не только жители столицы. Многие наши земляки смотрели на другие подмосковные города, а свой считали безнадежным в периферии», — рассказал Панин.

Он добавил, что теперь молодежь с удовольствием делает селфи в парке и ставит в геолокации Орехово-Зуево, а культурные фестивали округа входят в топ-10 туристических событий Подмосковья.

«Прошу вас уделять внимание самым чувствительным и самым болевым точкам, которые есть в каждой системе, в каждом городе. Постарайтесь их изменить», — сказал Воробьев Панину.

Образование

Панин также рассказал о продвижениях в образовательной сфере за последний год. Он рассказал о строительстве детских садов и школ.

«Завершив долгострой в Куровском, мы сняли вопрос очередности в детских садах для ребят в возрасте от трех до семи лет в целом по округу. Сегодня садик посещают 240 малышей», — отметил он.

Более 20 лет в округе не строили новые школы. Все изменилось в этом году благодаря поддержке губернатора Подмосковья и президентским программам. В городе открыли современную пристройку к школе № 16 на 300 мест. По словам Панина, школа, где проходят семинары и конференции, стала не только центром притяжения педагогов, но и родителей.

Источник фото: телеканал «360»

Школа находится в одном из самых густонаселенных микрорайонов города. Спортивные площадки, которые организованы на ее территории, по словам Панина, пользуются популярностью не только у школьников, но и жителей, которые живут недалеко от учебного учреждения.

«На встречах я часто слышу, что учиться стало интереснее: дети получают не только теоретические знания, но и могут прокачаться в профессии благодаря открытию „Точек роста“, в том числе в сельских населенных пунктах. „Яндекс-лицеи“, IT-лаборатории, плюс мы сотрудничаем с нашими градообразующими предприятиями», — сказал Панин.

Медицина

Еще одна важная артерия города — медицина. В Орехово-Зуеве, по словам Геннадия Панина, завершилась реконструкция в поликлинике. Здание стало на несколько этажей выше, благодаря чему удалось открыть дополнительные кабинеты. Отремонтировали и здание городской подстанции скорой помощи. Фельдшеры теперь между вызовами могут отдохнуть в комфортных условиях и принять душ.

«Мы приступили к реализации важного для округа проекта создания сосудистого центра на базе первой городской больницы. Совместно с Минздравом готовим процедуры для капитального ремонта. И уже в этом году планируем закупить оборудование», — добавил он.

В городском округе, по словам Панина, решают вопрос с нехваткой медицинского персонала. Для желающих работать в поликлиниках и больницах Орехово-Зуева предоставляется служебное жилье, либо компенсация аренды жилья.

Источник фото: телеканал «360»

Дворы и парки

Благодаря подмосковной программе благоустройства в Орехово-Зуеве за шесть лет отремонтировано 162 двора, до конца года благоустроят еще 48. Для детей установили 31 детскую игровую площадку. Еще девять появятся в этом году.

«Капитально отремонтировали около 2,5 тысячи подъездов. И в этом году мы тоже будем в лидерах — планируем отремонтировать 621», — добавил глава Орехово-Зуевского городского округа.

В округе активно работают над устранением проблемы с водой. Тема чистой воды в прошлом била рекорды по жалобам. Но в этом году, по словам Панина, их стало в два раза меньше. Работа совместно с министерством ЖКХ не прекращается.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно достойно закончить вопрос с чистой водой. Это наша и ваша прямая обязанность», — сказал Панину Воробьев.

«Еще одна больная тема — тротуары. И здесь мы приняли большую программу. Мы составили полный адресный перечень потребностей. В этом году мы выполним первые 12, плюс планируем заасфальтировать 65 „народных троп“ для комфорта жителей», — добавил Панин.

Парки также не остались без внимания в Орехово-Зуеве. Ззаброшенный пустырь превратили в Парк Победы. По словам руководителя округа, он очень популярен у местных жителей.

«К юбилею Дрездны мы в кратчайшие сроки благоустроили парк. Сейчас идут масштабные работы в парке Ликино-Дулева. По вашей [Андрей Юрьевич] инициативе при каждом парке создали общественный совет, и это работает», — отметил Панин.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень рассчитываю на то, что все то, о чем вы сегодня нам рассказали, — это важные, но лишь промежуточные результаты. У нас большие планы на 2021 год», — ответил на доклад губернатор.