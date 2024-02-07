Подмосковье 07 февраля 2024, 10:35 Проект психологического сопровождения при диабете запустят в НИКИ детства пресс-служба администрации Ленинского округа

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НИКИ детства запустит проект психологического сопровождения семей с детьми с диабетом. Он поможет тем, кто впервые столкнулся с таким диагнозом, и тем, кому сложно дается контролировать скачки сахара в крови ребенка.

Как рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф, проект «Семейная школа сахарного диабета» поддержит семьи, где ребенку поставили такой диагноз. Особое внимание уделят подросткам, которым сложно смириться с необходимостью диеты и режима дня.

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«Это заболевание требует постоянного контроля состояния и несет в себе не только объективные ограничения в питании, но и необходимость в изменении всего образа жизни. За короткое время ребенку и семье необходимо принять факт болезни и встроить его в свою повседневную жизнь. Часто груз ответственности за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей, жизнь меняется кардинально. Справляются с этим не все. Поэтому нам важно помочь», — сказала она.

По словам психолога Лилит Кираксян, психологическое сопровождение будет начинаться на этапе лечения в отделении эндокринологии. После этого семью будут курировать на протяжении года. Это даст родителям возможность принять диагноз ребенка и научиться жить в новых обстоятельствах.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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