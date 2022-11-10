Подмосковье 10 ноября 2022, 14:15 Проект образовательного лагеря для талантливых школьников реализуют в Королеве

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Новый образовательный проект — «Школьная Академия Главы» — стартует в Королеве 20 ноября. Талантливые школьники, которые стали победителями муниципальных и региональных олимпиад, проведут профильную смену в детском лагере и укрепят свои знания.

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Проект по инициативе главы Королева впервые реализуют в наукограде. В среду Игорь Трифонов встретился с родителями ребят, которые поедут в образовательный лагерь, чтобы подробно рассказать о работе школьной академии.

Задача — помочь детям добиться еще более высоких результатов на всероссийской олимпиаде школьников. В лагере отличников будут привлекать к научно-исследовательской и проектной деятельности, развивать их умение творчески и нестандартно подходить к выполнению задач.

Первая образовательная смена пройдет в детском оздоровительном лагере имени Гагарина (Щелково). С 20 по 26 ноября там будут обучаться 60 ребят. С ними будут заниматься эксперты по информатике, физике, английскому языку, физкультуре, математике и русскому языку. Преподавать будут специалисты регионального образовательного центра «Взлет», физтех-лицея имени Капицы, Московского физико-технического института и королевских школ. Кроме учебы ребят ожидает развлекательная программа.

Уровень образования школ в Королеве считается одним из лучших в Подмосковье. Некоторые учебные заведения входят в число самых сильных по региону. Топ-10 таких школ ранее представили на совещании у губернатора Андрея Воробьева.