Продажу снюса детям и подросткам запретили в Подмосковье

В Подмосковье запретили продавать снюс несовершеннолетним. Законопроект приняли в первом чтении на заседании Мособлдумы в четверг, 6 февраля.

Сейчас снюс популярен у школьников 7-11 классов. Содержащийся в веществе никотин быстро вызывает зависимость и попадает в организм быстрее и в большем объеме, чем при курении сигарет. Уже зафиксировали несколько отравлений снюсом.

«Рынок никотиновой продукции стремительно растет, и, соответственно, наблюдается резкий рост потребления некурительной и бестабачной продукции среди подростков, причем проблема в большей степени связана с употреблением несовершеннолетними продуктов, относящихся к категории снюсов, формально запрещенных в 2015 году», — говорится в пояснительной записке проекта закона.

Ранее продажу снюса несовершеннолетним запретили в Белгородской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Костромской, Краснодарской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея. Теперь к списку присоединилось Подмосковье.