Российские подростки останутся без содержащих никотин смесей

Никотиносодержащие смеси нужно приравнять к видам жевательного и сосательного табака и запретить. Такое заявление сделал замглавы Минздрава России Олег Салагай.

Замминистра считает, что таким образом можно будет решить проблему, которая связана со свободной продажей данных веществ несовершеннолетним. По его словам, российское законодательство сегодня запрещает россиянам, не достигшим 18 лет, продавать снюс (жевательный табак) и насвай. Но, несмотря на это, в мире появляются другие (некурительные) способы употребления никотина. Они пока не подпадают под соответствующий закон.

В частности, речь идет о никотиносодержащих смесях для жевания и сосания, которые позволяют «очень быстро получить внушительную дозу никотина». Об этом написала «Парламентская газета». Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести уголовную ответственность для продавцов снюса и насвая.

Тем временем в США решили запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 21 года. Пока табачные изделия в Штатах могут покупать люди старше 18 лет.