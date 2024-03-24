Подмосковье 24 марта 2024, 18:18 «Пробудут столько, сколько необходимо». Воробьев — о белгородских семьях в Подмосковье Губернатор Воробьев: семьи белгородцев обеспечат в Подмосковье всем необходимым

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Семьи с детьми из Белгорода, приехавшие в Подмосковье 24 марта, пробудут там столько, сколько будет нужно, и их обеспечат всем необходимым. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Обеспечим ребят и их родителей всем необходимым: пятиразовое питание, комфортные номера, поездки и экскурсии, при необходимости будет доступна помощь врачей и психологов. А затем, когда дети будут готовы, будем возить их в наши школы, а в Коломне обучение организуем прямо в лагере. Семьи пробудут у нас столько, сколько необходимо», — подчеркнул губернатор Московской области.

Он напомнил, что из постоянно обстреливаемого региона прибыли почти 400 человек. У Подмосковья есть опыт, так что «все вопросы организации нам понятны», заверил губернатор Воробьев.

Ребят уже разместили в четырех детских лагерях. В коломенский лагерь отвезли родителей с особенными детьми — его работники обладают необходимым опытом для работы с ними, так что ребятам будет комфортно. Остальные дети — в лагерях Клина, Волоколамска и Пушкино. В Коломне обучение организуют прямо в лагере, из остальных детских лагерей ребят начнут возить в местные школы, когда они будут к этому готовы.

Еще около 700 белгородских ребят в тот же день примут в Астраханской и Самарской областях.