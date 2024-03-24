Подмосковье 24 марта 2024, 13:15 Около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье Александра Степанова

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Около 400 детей и родителей из Белгородской области приехали в Подмосковье. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева их разместили в детских оздоровительных лагерях городского округа Пушкинский и Волоколамского городского округа, а также в Клину и Коломне. Об этом сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства.

Александр Родионов

Детей приняли подмосковные лагеря «Родник», имени 28 героев-Панфиловцев, «Горизонт» и «Лесная поляна». На вокзале в Подольске ребят и их близких встретили главы округов, сотрудники социальной службы, МЧС и волонтеры. Приехавших проводили в автобусы, им предоставили на закуску соки, сэндвичи и шоколадки.

Ранее Андрей Воробьев отмечал, что регион готов позаботиться о матерях с детьми-инвалидами из Белгородской области. В Подмосковье приехали 59 детей с особенностями физического развития, которые нуждаются в постоянном присутствии родителя рядом.

«Наши лагеря готовы к приему, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учеба, часть детей будет ездить в школы», — рассказала заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.

Александра Степанова

По ее словам, в Коломне, где разместят ребят с ограниченными возможностями здоровья, обучение организуют прямо на базе оздоровительного лагеря. Там же будут заняты и родители таких детей. Марченко выразила надежду, что белгородцам понравится в регионе.

Жительница Белгорода Алена Крюкова, приехавшая с дочерью Ангелиной, у которой есть сложности со здоровьем, осталась довольна приемом.

«Для нас все было четко организовано — сначала в чате объяснили, куда приходить, затем посадили в поезд, и вчера в полдевятого вечера мы выехали из Белгорода. Самое большое счастье для меня — видеть своего ребенка радостным, спокойным: это дает жизненные силы и веру», — призналась Анна.

Александра Степанова

Еще около 700 белгородских ребят отправятся в Астраханскую и Самарскую области.