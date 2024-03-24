Происшествия 24 марта 2024, 08:00 Почти 700 белгородских детей отправятся в Астраханскую и Самарскую области Гладков: Самарская область примет 540 детей из Белгородского района Elena Mayorova/Global Look Press

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В Астраханскую область 24 марта выедут 150 детей из Белгородского района. Еще 540 ребят примут в Самарской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дети отправятся в регионы по приглашению их глав.

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«Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на три недели», — пояснил Гладков.

По его словам, если обстановка не стабилизируется, детей постараются оставить там до конца учебного года. Предварительная договоренность об этом есть.

Помощь уже предложили и власти Вологодской области.

Отправку около 1,2 тысячи детей из постоянно обстреливаемой ВСУ Белгородской области в оздоровительные лагеря начали 21 марта. Более 600 человек направили в Пензу, остальных детей — в Тамбов и Калугу. На 20 марта принять у себя белгородских ребят предложили главы 10 регионов.